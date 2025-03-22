Глава Минторга США заявил, что за день продал 1000 «золотых виз»

На вопрос, почему кто-то должен покупать «золотую визу», министр ответил, что если бы он не был американцем, купил бы «шесть» карт для себя, жены и других членов семьи, чтобы в случае войны или кризиса, он имел бы возможность приехать в США и начать все с начала.