FT: доллар может утратить роль ведущей мировой валюты

По его словам, многие начали сомневаться в экономической исключительности Америки. Кроме того, уже некоторое время существенно снижается доля США в мировом экспорте, и введение Трампом пошлин лишь усугубит ситуацию. На привлекательности доллара как средства сбережения и платежа также могут сказаться действия Трампа, направленные на подрыв независимости Федеральной резервной системы, и ощущение у стран-союзников, что США от них отвернулись, добавил автор статьи.