ЦБ Турции провел интервенции, чтобы поддержать курс лиры

Центральный банк Турции ранее заявил, что инициирует продажу валюты для поддержания курса национальной валюты — лиры. В среду главная прокуратура Стамбула сообщила о задержании оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу по делу об организации, занимающейся коррупцией, взяточничеством, подкупом и содействию террористической деятельности. Курс доллара к турецкой лире на этом фоне подскакивал более чем на 10%, впервые поднявшись выше 41 лиры. Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники писало, что турецкие банки продали около 8 миллиардов долларов до полудня в среду, чтобы поддержать курс национальной валюты.
«Доллар завершил эту насыщенную событиями неделю с ростом на 3,2% по отношению к турецкой валюте — лире. Ограничением роста стали меры, предпринятые Центральным банком Турции. В первый день сильного роста курса ЦБ Турции провел интервенции на рынке на сумму около 12 миллиардов долларов. Согласно проведенным расчетам, рост курса был предотвращен продажей 14 миллиардов долларов в четверг и пятницу. Таким образом, общий объем продаж за три дня достиг 26 миллиардов долларов», — передал телеканал.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на «перепалки» с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.
Администрация президента Турции заявила о «необоснованной клевете» в адрес Эрдогана на фоне ситуации с задержанием Имамоглу, который рассматривается как главный соперник действующего главы государства на вероятных досрочных президентских выборах. Этот статус мэра Стамбула в среду подтвердил и Озель, назвав Имамоглу основным кандидатом на выборы от организации.