ЦБ Турции провел интервенции, чтобы поддержать курс лиры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее, комментируя ситуацию вокруг задержания Имамоглу, заявил о попытках политического давления на полицию и правосудие со стороны оппозиции. По его словам, у правительства нет времени на «перепалки» с оппозицией, оно занято решением проблем страны. Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч, в свою очередь, призвал не инициировать уличные протесты после задержания Имамоглу, отмечая, что данная ситуация никак не связана с Эрдоганом.