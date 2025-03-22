Блогеры получили коды ОКВЭД

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Ассоциации блогеров и агентств (АБА), коды ОКВЭД необходимы «для определения статуса инфлюенсеров и агентств как участников рынка, государственного регулирования и защиты (от защиты авторских прав до доступа к госпрограммам поддержки бизнеса), а также для учета оборотов индустрии, привлечения инвестиций и выстраивания стратегии ее развития». Там рассказали, что изначально предлагалась формулировка «деятельность рекламная в сфере инфлюенс-маркетинга», но она «в итоге не подошла, потому что охватывала не всех на рынке блогеров, а также были проблемы с формированием понятия “блогер”.