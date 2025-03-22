Аналитик дал совет по выбору вкладов до конца года

В этой ситуации вкладчикам имеет смысл рассмотреть перевод средств из краткосрочных в долгосрочные депозиты. Раньше самыми популярными были трех- и шестимесячные вклады, теперь клиенты все чаще рассматривают более длительные варианты, чтобы сохранить текущие условия, заключил он.