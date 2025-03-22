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Аналитик дал совет по выбору вкладов до конца года

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Банк России сохраняет ключевую ставку неизменной, а кредитные организации ухудшают условия по депозитам. В этой ситуации стоит рассмотреть долгосрочные вклады, рассказал агентству «Прайм» главный аналитик Банки. Ру Богдан Зварич.

Источник: © РИА Новости

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков уже ушла ниже ключевой ставки. Не исключено, что регулятор может дать сигнал о возможности смягчения ДКП на одном из ближайших заседаний.

«Это может подтолкнуть банки продолжить ухудшать условия по вкладам», — говорит Зварич.

В этой ситуации вкладчикам имеет смысл рассмотреть перевод средств из краткосрочных в долгосрочные депозиты. Раньше самыми популярными были трех- и шестимесячные вклады, теперь клиенты все чаще рассматривают более длительные варианты, чтобы сохранить текущие условия, заключил он.