WSJ узнала, какие компании получат выгоду от оттепели между Россией и США

По мнению экономистов, в потенциально выгодных обстоятельствах может оказаться и американская нефтесервисная компания SLB (ранее — Schlumberger). В 2022 году SLB сократила поставки своей продукции в Россию, а в июле 2023 года заявила, что они прекращены окончательно. Тем не менее в России у компании осталась «дочка» — «Технологическая компания Шлюмберже», зарегистрированная в Тюмени. SLB также не ответила на запрос WSJ о комментарии.