В США зафиксировали бум растворимого кофе

Производитель кофе JM Smucker Co. (бренды Folgers и Café Bustelo) сообщил изданию, что линейки растворимого кофе демонстрируют рост отчасти потому, что все больше людей пытаются повторить вирусные видео с напитками из социальных сетей. На февральской конференции Consumer Analyst Group of New York в Нью-Йорке компания заявила, что продажи Folgers в категории растворимого кофе выросли на 21% среди зумеров и миллениалов. «Это потребители, которые любят кофе и хотят пробовать что-то новое», — сказал Роб Фергюсон, старший вице-президент Smucker по закупкам кофе. За последние три года компания Nestlé также показала рост в сегменте растворимого кофе, в который входит продукция брендов Nescafé и Starbucks at Home.