В Германии за пять лет закрылось около сотни пивоварен

Одной из причин, по мнению главы DBB Кристиана Вебера, стала нехватка «уверенности в завтрашнем дне» у пивоваров Германии. Кроме того, сказывается влияние пандемии коронавируса: из-за сокращения потока туристов пивовары не смогли реализовать свою продукцию в необходимом объеме.
Вдобавок в Германию пришел энергетический кризис на фоне прекращения поставок российского газа, а переход на возобновляемые источники энергии потребовал от производств дополнительных инвестиций. Высокие затраты на электроэнергию остаются одной из главных проблем отрасли в Германии, поскольку доля электроэнергии в расходах пивоварен составляет от 10 до 20%.
Продажи пива в Германии тоже снижаются. В 2024 году они составили 8,3 млрд л, что на 1,4% меньше, чем годом ранее, а за последние десять лет они сократились на 13,7%.