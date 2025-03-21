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В Германии за пять лет закрылось около сотни пивоварен

В Германии за пять лет на 6% сократилось число пивоварен, сообщают Süddeutsche Zeitung и Kölner Stadt-Anzeiger. По данным Германского союза пивоваров (DBB), в 2019 году в стране насчитывалось 1552 пивоварни и к текущему моменту из них закрылось 93.

Источник: Freepik

Одной из причин, по мнению главы DBB Кристиана Вебера, стала нехватка «уверенности в завтрашнем дне» у пивоваров Германии. Кроме того, сказывается влияние пандемии коронавируса: из-за сокращения потока туристов пивовары не смогли реализовать свою продукцию в необходимом объеме.

Вдобавок в Германию пришел энергетический кризис на фоне прекращения поставок российского газа, а переход на возобновляемые источники энергии потребовал от производств дополнительных инвестиций. Высокие затраты на электроэнергию остаются одной из главных проблем отрасли в Германии, поскольку доля электроэнергии в расходах пивоварен составляет от 10 до 20%.

Продажи пива в Германии тоже снижаются. В 2024 году они составили 8,3 млрд л, что на 1,4% меньше, чем годом ранее, а за последние десять лет они сократились на 13,7%.