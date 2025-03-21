В Думе предложили не снижать втрое стоимость лицензии на продажу алкоголя

«Запрошена позиция регионов, идут консультации с профильными министерствами. Мы настаиваем на снижении стоимости при лицензировании каждой точки. Но у Минфина есть свои контраргументы. В частности, что стоимость лицензии давно не пересматривалась и экономически целесообразно, чтобы она была выше заявленных 20 тыс. рублей. Кроме того, есть особое мнение Москвы, которая уже лицензирует каждую точку и взимает полную стоимость лицензии», — рассказал он. Депутат также отметил, что в любом случае, при принятии решения будет учитываться существующая практика, позиция регионов и целесообразность изменения стоимости лицензии текущей экономической ситуации, а решающий голос останется за комитетом по налогам Госдумы.