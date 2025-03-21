В Думе предложили не снижать втрое стоимость лицензии на продажу алкоголя

По его словам стоимость получения лицензии предлагают снизить с действующих 65 тыс. рублей до 50 тыс. рублей.
«В принципе это правильное решение. Раньше крупные сетевые компании платили за одну лицензию на все свои магазины. В то же время каждый небольшой магазин платил ту же сумму. Это неправильно. То есть, небольшие магазины от подобного решения не пострадают», — прокомментировал он.
Информацию о том, что думский комитет рассматривает стоимость лицензии на продажу алкоголя на уровне 50 тыс. рублей, также подтвердил «РБК Вино» соавтор законопроекта, депутат от фракции «Единой России» Сергей Алтухов. Он подчеркнул, что этот вариант обсуждается, но решение еще не принято.
«Запрошена позиция регионов, идут консультации с профильными министерствами. Мы настаиваем на снижении стоимости при лицензировании каждой точки. Но у Минфина есть свои контраргументы. В частности, что стоимость лицензии давно не пересматривалась и экономически целесообразно, чтобы она была выше заявленных 20 тыс. рублей. Кроме того, есть особое мнение Москвы, которая уже лицензирует каждую точку и взимает полную стоимость лицензии», — рассказал он. Депутат также отметил, что в любом случае, при принятии решения будет учитываться существующая практика, позиция регионов и целесообразность изменения стоимости лицензии текущей экономической ситуации, а решающий голос останется за комитетом по налогам Госдумы.
Законопроект, который предполагает внесение изменений в Налоговый кодекс, был зарегистрирован группой депутатов в декабре 2023 года. Первое чтение он прошел в сентябре 2024 года. В настоящее время идет его обсуждение в думском комитете по бюджету и налогам в рамках подготовки ко второму чтению.
Изначально в тексте законопроекта депутаты предлагали сократить стоимость лицензии на продажу алкоголя с 65 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. Также предлагалось сделать получение лицензии обязательным для каждой торговой точки. В настоящее время организации могут получать одну лицензию для нескольких торговых объектов.
Как было сказано в финансово-экономическом обосновании законопроекта, в России на данный момент 240 тыс. торговых точек и предприятий общепита могут продавать алкоголь. Однако в стране выдано только около 60 тыс. лицензий. По мнению авторов законопроекта, действующий порядок лицензирования позволяет региональным бюджетам получать около 3,8 млрд рублей доходов в год, а при введении изменений эта сумма может вырасти до 4,8 млрд рублей в год.
В свою очередь, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин направил главе думского комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову письмо (имеется в распоряжении «РБК Вино»), в котором отметил, что вносимые ко второму чтению поправки «полностью противоречат цели законопроекта». В письме сказано, что депутаты обсуждали возможность повышения стоимости лицензии для каждого магазина до 65−100 тыс. рублей.
«Действующий порядок получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции является непосильным для малых предприятий, особенно работающих в сельской местности по целому ряду причин: высокий размер государственной пошлины, требования к площади торговых помещений, требования к организационно-правовой форме (исключительно юридические лица), требования к размеру уставного капитала (до 1 млн рублей). Данная ситуация стимулирует самогоноварение и рост доли рынка нелегального алкоголя», — сказано в письме.
Как заявил глава «Опоры России», в случае принятия мер, предложенных депутатами ко второму чтению, в России может «значительно» сократиться количество продавцов среди малого и среднего бизнеса, представителей несетевой розницы. Также, по его словам, может вырасти оборот нелегальной алкогольной продукции, «легальная розничная торговля столкнется с недобросовестной конкуренцией в связи с уходом значительной части рынка в тень».
Калинин также пишет о том, что особенно негативно принятие законопроекта в новой редакции может повлиять на организации потребительской кооперации, которые имеют одну лицензию для нескольких магазинов, «работающих преимущественно в отдаленных местностях». В целом «Опора России» предложила ко второму чтению сохранить принятый в первом чтении размер пошлины на торговлю алкоголем на уровне 20 тыс. рублей для каждого магазина, предусмотреть понижающий коэффициент для магазинов, работающих в сельской местности и сохранить для организаций потребительской кооперации действующий в настоящее время размер пошлины (65 тыс. рублей) вне зависимости от количества магазинов, которые работают в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек. Также в организации предложили дополнительно проработать вопрос размера пошлин для городов федерального значения.
«РБК Вино» направил запросы в Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), X5 Group, «Лента», METRO, а также председателю комитет по бюджету и налогам Госдумы Андрею Макарову и его первому заместителю Александру Ремезкову.