США сняли санкции с криптосервиса Tornado Cash

Криптовалютный миксер — это сервис, позволяющий разбить перевод в криптовалюте на множество транзакций между разными кошельками, чтобы предотвратить точное отслеживание. Миксер берет комиссию с внесенной криптовалюты, а после смешивания отправляет ту на другой адрес кошелька, принадлежащий клиенту. Подобными сервисами пользуются не только преступники, но и те, кто стремится к конфиденциальности. При этом переводы с кошельков миксеров, как правило, маркируются криптобиржами как подозрительные.