Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2016 года

Россия с 1 января текущего года повысила пошлины на импорт ряда товаров из недружественных стран, в частности это коснулось пива — они были увеличены с 0,1 до 1 евро за литр.
В январе из ЕС было ввезено 4,04 тысячи тонн пива, что в 3,8 раза меньше показателя за декабрь и в четыре раза меньше уровня января прошлого года. Объем закупок стал минимальным с января 2016 года, когда было ввезено лишь 3,2 тысячи тонн.
Германия, крупнейший европейский поставщик пива на российский рынок, сократила экспорт в пять раз по сравнению с декабрем — до 1,36 тысячи тонн. Еще больше рухнули продажи бельгийского пива — в 7,4 раза, до 173 тонн, а также чешского — в 5,7 раза, до 517 тонн.
Польша отгрузила в Россию 704 тонны пива, что втрое меньше уровня за декабрь. Поставки из Латвии уменьшились в 2,1 раза и составили 423 тонны. Наименьшее снижение экспорта зафиксировала Литва, чьи продажи в Россию сократились лишь на 5%, до 814 тонн.