Россия сократила импорт пива из ЕС до минимума с 2016 года

В январе из ЕС было ввезено 4,04 тысячи тонн пива, что в 3,8 раза меньше показателя за декабрь и в четыре раза меньше уровня января прошлого года. Объем закупок стал минимальным с января 2016 года, когда было ввезено лишь 3,2 тысячи тонн.