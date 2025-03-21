Роскомнадзор назвал сумму, которую взыскали с Google с 2021 года

В феврале в Роскомнадзоре сообщали РИА Новости, что российские суды в 2024 году оштрафовали американскую Google LLC четыре раза, а общая сумма штрафов составила 15,1 миллиона рублей. При этом в декабре прошлого года в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщали, что сумма штрафов, наложенных российским судом на компанию Google с 2021 года, превышает 34,5 миллиарда рублей.
«Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала с 2021 года с ООО “Гугл” (российская дочерняя компания Google) 13,4 миллиарда рублей — это 40% от общей суммы штрафов за нарушение российского законодательства… Общая сумма взысканий, наложенных на компанию Google LLC, составляет 32,8 миллиарда рублей», — пишет газета со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее суд неоднократно штрафовал компанию после выявленных Роскомнадзором нарушений. Google стала компанией, в отношении которой впервые в судебной практике была применена часть 5 статьи 13.41 КоАП РФ и назначен оборотный штраф — 7,2 миллиарда рублей в конце 2021 года. Второй оборотный штраф составил уже 21,7 миллиарда рублей — за неудаление фейков о действиях российской армии в ходе СВО. Позднее Google оштрафовали на 4,6 миллиарда рублей за повторный отказ удалить из YouTube фейки об СВО.
«Два оборотных штрафа, назначенных в 2021 и 2023 годах, ФССП взыскала в полном объеме: более 7,2 миллиарда рублей и более 4,6 миллиарда рублей соответственно, а из штрафа на сумму более 21 миллиарда рублей, назначенного в 2022 году, взыскано более 1,5 миллиарда рублей», — добавляет газета со ссылкой на ведомство.