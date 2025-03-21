Платежная конструкция: власти РФ взыскали с Google 13 млрд рублей штрафов

С момента ухода Google из России в 2022 году у компании накопилась значительная задолженность по исполнению судебных исков. Самый крупный из них был подан российскими телеканалами («Россия 1», Первый канал, «Звезда» и другими), аккаунты которых были заблокированы на YouTube. По изначальному решению суда, американская корпорация должна была разблокировать аккаунты, а за неисполнение полагался штраф в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения с условием еженедельного увеличения неустойки в два раза. В результате на середину февраля 2025 года сумма штрафа Google только по этому иску достигла 2,86 дуодециллиона рублей — это цифра с 39 нулями.