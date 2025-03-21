Оставить разговорчики: данные об онлайн-переписках обяжут хранить три года

Компании — организаторы распространения информации (ОРИ) должны будут хранить данные о переговорах и переписке пользователей три года. Речь идет о сведениях о приеме, передаче, доставке и обработке голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков и электронных сообщений (их содержимого нововведения не касаются). Это следует из пакета антимошеннических поправок в законодательство, внесенного в Госдуму правительством и принятого в первом чтении 18 марта. На эти изменения обратили внимание «Известия». В частности, увеличение срока хранения таких метаданных предусматривают поправки в закон «Об информации»: сейчас он обязывает хранить их в течение только одного года.