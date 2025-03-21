Набиуллина: около 5−8% выдач по ипотеке на рынке новостроек имеют схемный характер

Она также отметила, что на сегодняшний день около 90% ипотечных кредитов на первичном рынке выдается в рамках государственных программ, где ставка уже находится на низком уровне. Вместе с тем, по словам главы ЦБ, существуют стимулы для застройщиков и банков, способствующие привлечению клиентов через различные схемы.