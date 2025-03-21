Набиуллина: около 5−8% выдач по ипотеке на рынке новостроек имеют схемный характер

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора сообщила, что порядка 5−8% ипотечных кредитов на первичном рынке имеют схемный характер.
При этом их исключение с рынка, по ее мнению, не окажет значительного влияния на уровень ипотечного спроса.
«По нашим оценкам, на такие схемы сейчас приходится где-то 5−8% выдач на первичном рынке. Поэтому, говоря о ваших опасениях, если эти схемы уйдут, а мы надеемся, что они уйдут, это не будет означать существенного падения ипотечного спроса», — заявила Набиуллина.
Она также отметила, что на сегодняшний день около 90% ипотечных кредитов на первичном рынке выдается в рамках государственных программ, где ставка уже находится на низком уровне. Вместе с тем, по словам главы ЦБ, существуют стимулы для застройщиков и банков, способствующие привлечению клиентов через различные схемы.
«Но мы понимаем, что застройщики, банки могут стимулировать продажи, прибегая к разного рода схемам, но мы против того, чтобы легализовывать эти схемы или отодвигать внедрение ипотечного стандарта», — подчеркнула она.
Банк России 21 марта принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых.