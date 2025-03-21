ФТС перечислила в федеральный бюджет за 2024 год 7 трлн рублей

Он отметил, что перечисления в бюджет увеличились на 11% по сравнению с показателями 2023 года. При этом, глава ведомства указал на то, что отставание от прогнозного задания составило менее 1%, это примерно 71 млрд рублей, это обусловлено определенными возвратами из бюджета, произведенными с июня 2024 года.