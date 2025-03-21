ФТС перечислила в федеральный бюджет за 2024 год 7 трлн рублей

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в федеральный бюджет России за 2024 год 7,35 трлн рублей. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии ФТС заявил глава ведомства Валерий Пикалев.
«Мы выполнили задачу, поставленную президентом, правительством Российской Федерации, а также Министерством финансов. По итогам 2024 года службой в доход федерального бюджета перечислена внушительная сумма — 7 трлн 349 млрд рублей», — сказал Пикалев.
Он отметил, что перечисления в бюджет увеличились на 11% по сравнению с показателями 2023 года. При этом, глава ведомства указал на то, что отставание от прогнозного задания составило менее 1%, это примерно 71 млрд рублей, это обусловлено определенными возвратами из бюджета, произведенными с июня 2024 года.
«В течение 2024 года служба активно работала над повышением качества администрирования таможенных доходов, выявление резервов собираемости платежей, что дало достаточно положительный результат. Однако на сегодня остается часть неурегулированных вопросов», — сказал Пикалев.