АТОР и РСТ ответили на данные о «новом разводе» туристов из-за наличных

Они уверяют, что у них более выгодный курс и они принимают переводы с российских карт, которыми российские туристы не могут расплачиваться из-за санкций. После того как турист делает перевод на специальный счет, мошенник обещает отправить курьера с наличными или дает адрес, где забрать необходимую валюту. По данным Shot, ущерб составляет «десятки миллионов рублей», в крупных чатах администраторы заблокировали уже более 250 тыс. подобных «обменников», но некоторые мошенники пишут туристам личные сообщения. От схемы мошенничества пострадали отдыхающие россияне в Турции, Таиланде, ОАЭ и на Шри-Ланке.