Аналитики рассказали, как решение ЦБ скажется на курсе рубля, кредитах и ценах

Свое решение сохранить ключевую ставку регулятор объяснил тем, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. «Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — отмечается в релизе пресс-службы.
Отмечается, что инфляция может снизиться к целевому показателю в 4% годовых в следующем, 2026 году.
«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до
Есть все шансы
Как отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, с одной стороны, сохраняются предпосылки для дальнейшего замедления инфляции — это высокие процентные ставки и охлаждение кредитования, крепкий рубль и активные переговоры РФ-США, ожидаемое замедление бюджетных расходов в последующие месяцы.
«С другой стороны, сдерживающими факторами для снижения инфляции выступают по-прежнему дефицитный рынок труда и быстрый рост зарплат, всё ещё повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса, санкционные издержки, индексация тарифов и сборов темпами выше инфляции (например, с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут на 12%)», — отметил он.
По мнению Алексея Хмелевского, руководителя направления управления инвестиций СберСтрахования жизни, регулятор учитывал в своем решении текущую ситуацию в экономике страны.
«Очередное решение о сохранении ключевой ставки позволит удерживать темп инфляции, которая по-прежнему остаётся на высоком уровне (по данным Минэкономразвития, на конец февраля она превышала 10%), от дальнейшего роста», — пояснил он.
Кроме того, за счет доходов, сформированных в декабре, высоким остаётся и потребительский спрос, компенсирующий спад в потребительском кредитовании.
Однако, вместе с тем наблюдается и ряд тенденций для скорого возможного смягчения ДКП (в дополнение к замедлению кредитования).
Это могут быть:
- инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев в феврале 2025 года сократились впервые с сентября прошлого года и достигли 13,7% после 14% месяцем ранее. Возможно дальнейшее снижение инфляционных ожиданий на фоне укрепления рубля;
- в феврале несколько замедлился рост денежной массы, хотя пока он остается существенно выше прогнозных показателей ЦБ на этот год.
Он также напомнил, что недельные темпы инфляции в стране постоянно колеблются, что не добавляет определенности.
Рубль в объятиях геополитических факторов
В моменте российская валюта никак не отреагировала на сообщение о сохранении ключевой ставки Банком России. При этом фактор укрепления рубля, вероятно, был учтен советом директоров при решении по ставке.
Как отметил Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», укрепление нацвалюты сыграло очень важную роль в процессе затухания ценового давления в экономике.
«Курсы инвалют на минимумах марта падали до уровней лета 2023 г. Конечно, есть и спекулятивный перегиб, и доллар способен вернуться выше 85, а юань быть по 12, но в общем рубль крепок, и это надо признать тем, кто постоянно ставит на девальвацию. К лету доллар может подняться к 90. Фактор грядущего монетарного послабления вскоре прекратит поддерживать курс рубля, как это было при жесткой ДКП», — добавил он.
«Мы полагаем, что рубль в ближайшие недели останется крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений. Ожидаемые торговые диапазоны составляют 11,1−11,9 за юань, 81−87 за доллар и 89−95 за евро», — прогнозирует Михаил Васильев.
Вклады переходят на снижение ставок
Старший управляющий директор по проекту Финуслуги Игорь Алутин в свою очередь указал на постепенное снижение предложений банков по вкладам с декабря, когда ЦБ перестал повышать ставку и она «зависла» на отметке 21%.
«Так, после очередного сохранения ставки на уровне 21% в феврале, индекс вкладов Финуслуг в топ-20 банках на 3 месяца снизился на 0,8 п.п., на 6 месяцев — на 1,21 п.п., на 12 месяцев — на 1,47 п.п. Сильнее всего скорректировались вклады на год, а средняя доходность вкладов на полгода стала ниже, чем по вкладам на 3 месяца», — отметил он.
В Совкомбанке прогнозируют, что в ближайшие месяцы вслед за замедлением инфляции будут снижаться ставки по депозитам и доходности облигаций.
Впрочем, не только вклады зависят от ключевой ставки.
«С точки зрения инвестора, на этот год мы считаем разумным держать диверсифицированный портфель, который будет устойчив к разным развитиям событий в геополитике и внутренней монетарной политике», — отметил Михаил Васильев.
При этом развитие геополитической ситуации остаётся основным фактором неопределенности в этом году.
Михаил Зельцер констатирует, что доходности во вкладах падают, и это тенденция устойчива. «Крупные банки уже опускают ставки ниже 20%, а максимальная ставка в топ-10 банков в начале марта уже снизилась до 20,73%», — напомнил он.
Тенденция может даже ускориться, и ставки кредитных организаций проследуют за ставкой ЦБ, но с опережением — высокодоходные вклады вскоре перестанут быть такими привлекательными. А кредиты позже станут доступнее.
Прогноз на следующие заседания
«Мы полагаем, что Банк России на следующем заседании 25 апреля снова сохранит ставку 21% и смягчит сигнал до нейтрального», — отметил Михаил Васильев. По его мнению, цикл повышения ключевой ставки завершён и в ближайшие кварталы начнётся цикл снижения ключевой ставки, на заседаниях в июне-июле, со снижения на 200 б.п., до 19%.
На конец года он прогнозирует ставку в 14% годовых.
Александр Бахтин, инвестиционный стратег «Гарда Капитал», прогнозирует снижение ключевой ставки к концу года к 16−18% годовых.
«В случае проявления стагфляционных признаков в экономике, а также при стабилизации инфляции ниже прогнозных значений ЦБ может опускать ставку большими шагами и достичь 13−14% к концу года», — добавил он.
«В нашем базовом сценарии мы прогнозируем пик ключевой ставки на текущем уровне 21%, и считаем возможным начало ее снижения с июня-июля с выходом на 17−18% к концу года», — добавляет Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».
Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», считает, что начало цикла снижения ставки начнется в июне и придет к 16% на конец года. «Однако если динамика кредитования останется слабой после завершения цикла бюджетного авансирования, а инфляция продолжит замедляться, то Банк России может рассмотреть снижение ставки уже на апрельском заседании», — резюмирует он.
Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке намечено на 25 апреля.
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