Аналитики рассказали, как решение ЦБ скажется на курсе рубля, кредитах и ценах

«Курсы инвалют на минимумах марта падали до уровней лета 2023 г. Конечно, есть и спекулятивный перегиб, и доллар способен вернуться выше 85, а юань быть по 12, но в общем рубль крепок, и это надо признать тем, кто постоянно ставит на девальвацию. К лету доллар может подняться к 90. Фактор грядущего монетарного послабления вскоре прекратит поддерживать курс рубля, как это было при жесткой ДКП», — добавил он.