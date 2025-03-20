Владелец «Пятерочки» и «Перекрестка» начал нанимать на работу индийцев

Общий кадровый дефицит — для торговли и логистики — к 2030-ому составит 250−500 тыс. в каждом из направлений. «Это много», — констатирует Лобачева. «Но здесь — и риск, и вызов. При таких прогнозах нужно продвигать технологичность, роботизацию. Голод — двигатель прогресса, поэтому, если мы понимаем, что у нас не будет такого количества рук через какое-то время, значит, мы придумываем способы, чем эти руки заменить, — рассуждает топ-менеджер. — Дефицит кадров подгоняет нас и делает это уже, как я называю, не инвестиционным проектом, а проектом по закрытию глобального риска. То есть когда ты это оцениваешь как инвестицию с отдачей на капитал — это одна история. Когда ты оцениваешь как жизненную необходимость — это немножко другая история. В целом мы ставим себе очень амбициозную задачу не увеличить число персонала к 2028 году при сохранении темпов роста бизнеса».