В США заявили, что на восполнение нефтяного резерва страны уйдут годы

Стратегический резерв нефти США непрерывно снижался с сентября 2021 года до конца 2022 года. С начала 2023 года динамика несколько раз менялась, а с декабря того же года резерв непрерывно рос. Минэнерго США регулярно закупает нефть для пополнения резерва.