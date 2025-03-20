Три крупные пивоваренные компании России сократили производство пива

Гендиректор «Очаково» Юрия Антонова сказал изданию, что «на рынке пива снизилась маржинальность из-за действий некоторых крупных компаний», которые наращивают долю рынка за счет снижения цены.
Комбинат переориентировал часть мощностей на более маржинальные напитки — газировку и квас.
Другие участники рынка пивоваренной продукции нарастили выпуск. AB InBev Efes повысил производство почти на 12%, до 255,4 млн дал. По словам представителя AB InBev Efes, рост производства объясняется продолжительным летним сезоном 2024 года, отсутствием резкого повышения цен и общим ростом покупательной способности россиян. Следом после AB InBev Efes по доле прироста производства идет «Балтика», которая увеличила производство на 13,4% до 236 млн дал.
Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин прокомментировал изжанию, что за счет «агрессивной ценовой политики», которую в последнее время ведет «Балтика», расширяется ее присутствие в федеральной рознице. По его словам, такую цену, как у «Балтики», не могут предложить конкуренты с аналогичной продукцией.
В 2024 году производство пива в России, по данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), выросло на 10,3%, с 715,5 млн дал до 788,9 млн дал. Лидерами по приросту производства стали сидр, пуаре и медовуха, вынесенные в общую категорию (+43,8%, до 14,3 млн дал) и пивные напитки (+22,5%, до 119,2 млн дал). РАТК объяснил рост введением реестра пивоваров и обелением этого сегмента алкогольного рынка.