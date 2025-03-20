Три крупные пивоваренные компании России сократили производство пива

Московский комбинат «Очаково» в 2024 году сократил производство пива почти на 25%, Московская пивоваренная компания — на 8,8%, «Объединенные пивоварни — холдинг» (бывшая российская «дочка» Heineken) — на 3%, до 95,1 млн дал. Такие данные производителей на основе государственной системы ЕГАИС приводит Shoppers. В то же время лидеры рынка «Балтика» и AB InBev Efes повысили выпуск на 12% и 13,4% соответственно.