Стало известно, когда в России утвердят ГОСТ на шаурму

«В России подготовлена первая редакция государственного стандарта (ГОСТ) на шаурму, который установит единые требования к ее приготовлению, качеству и безопасности. Документ охватывает как полуфабрикаты, так и готовую продукцию, а также распространяется на предприятия общественного питания и самозанятых граждан. Сейчас проект находится на публичном обсуждении, планируем утвердить до конца года», — отметили в пресс-службе.