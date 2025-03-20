Средний чек заграничных туров россиян за три года вырос на 44%

В 2024 году 70% туристов предпочли путешествовать вдвоем, что на 4% больше, чем в 2022 году. При этом доля путевок с детьми также выросла: если в 2022 году только 6% поездок совершались с двумя детьми, то в 2024-м таких туров стало уже 8%, а одиночные поездки теряют свою актуальность — их доля снизилась с 28% в 2022 году до 23% в 2024 году.