«Силовые машины» добились новой победы в споре на $570 млн

В конце 2013 года совместное предприятие «Силовых машин» и PetroVietnam Technical Services Corporation получило контракт на строительство ТЭС «Лонг Фу-1» во Вьетнаме. После попадания «Силовых машин» под санкции США в 2018 году проект был приостановлен из-за блокировки взаиморасчетов. «Силовые машины» выполнили более 77% всех работ. Публично заявленной причиной для включения «Силовых машин» в санкционный список США было обозначено то, что компания «оказывала… поддержку» ОАО «Технопромэкспорт», которое было внесено под блокирующие санкции в 2015 году. Российское СП немецкого концерна Siemens и «Силовых машин» изготовило турбины, которые в итоге были поставлены в Крым для тепловых электростанций, которые строил «Технопромэкспорт».