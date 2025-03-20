Счетная палата направит усилия на достижение технологического суверенитета РФ

11 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что необходимо в полной мере задействовать уникальный потенциал России в атомной отрасли для модернизации экономики. По его словам, это поспособствует обеспечению обороноспособности и энергетической безопасности страны, а также подготовке современных квалифицированных кадров.