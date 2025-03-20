С вас товар: торговля РФ и США может возрасти вдвое в 2025-м

Товарооборот России и США уже к концу 2025 года может возрасти в два раза — до $8 млрд, уверены опрошенные «Известиями» эксперты. Однако эта цифра все равно будет относительно небольшой по сравнению с показателем, зафиксированным в торговле с Европой — в прошлом году он превысил $140 млрд. Позитивные сдвиги могут произойти после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося 18 марта, во время него президенты обсудили в том числе экономическое взаимодействие. РФ способна возобновить поставки за океан топлива и металлов, а США — направлять нам технику и комплектующие. Что будет с санкционным режимом в 2025 году — в материале «Известий».