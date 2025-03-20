«Россети» предложили запретить крупному бизнесу прямое подключение к сети

При этом ежегодные затраты крупных потребителей могут увеличиться на 30−35 млрд руб., полагает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим. В частности, тарифы на услуги по передаче электроэнергии для потребителей ЕНЭС, предположительно, вырастут на 95%, с 0,57 ₽ за 1 кВт·ч до 1,1 ₽ за 1 кВт·ч. Тем не менее это в два раза ниже тарифов для «котловых» потребителей на высоком уровне напряжения в 2,2 ₽ за 1 кВт·ч (ВН), согласен он. Поэтому с учетом более низкой доли сетевой составляющей в конечной цене на электроэнергию потребителей магистральных сетей увеличение тарифа на передачу не приведет к значительному ухудшению положения крупных промышленных предприятий, считает Сасим. «Прогнозируемый рост конечной цены на электроэнергию составит в среднем 18% (с 3,71 ₽ на 1 кВт·ч до 4,38 ₽ на 1 кВт·ч). Это сопоставимо с увеличением заработных плат в годовом исчислении. Для наиболее энергоемких потребителей из сетей ЕНЭС максимальное увеличение конечного платежа за электроэнергию оценивается от 4,7 до 29,7%», — указывает эксперт.