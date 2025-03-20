Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Новый закон затрагивает ситуации, когда полученный бесплатно от государства земельный участок нельзя использовать из-за чрезвычайных ситуаций или боевых действий.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает россиянам в некоторых случаях повторно получить от государства бесплатный земельный участок.

Новый закон вносит изменения в Земельный кодекс. Раньше бесплатно получить земельный участок разрешалось только один раз в жизни, теперь в некоторых случаях это возможно сделать повторно. Для этого необходимо, чтобы выделенный ранее участок невозможно было бы использовать по прямому назначению из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также боевых действий.

Повторно предоставляемый участок должен находиться в том же регионе и по площади не должен превышать старый более чем на 15%. При этом право собственности на ранее полученный земельный участок сохраняется.

В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной земле наследникам Героев России либо Советского Союза, а также полных кавалеров ордена Славы, которые при жизни не воспользовались своим правом на получение участка.

А в июле 2024 года президент предложил бесплатно передавать земли за устранение вреда природе. Кабмину поручено продумать порядок, по которому граждане, устранившие за свой счет причиненный кем-то природе вред, смогли бы получать очищенные таким образом земельные участки.