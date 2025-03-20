Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Новый закон вносит изменения в Земельный кодекс. Раньше бесплатно получить земельный участок разрешалось только один раз в жизни, теперь в некоторых случаях это возможно сделать повторно. Для этого необходимо, чтобы выделенный ранее участок невозможно было бы использовать по прямому назначению из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также боевых действий.