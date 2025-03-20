Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает россиянам в некоторых случаях повторно получить от государства бесплатный земельный участок.
Новый закон вносит изменения в Земельный кодекс. Раньше бесплатно получить земельный участок разрешалось только один раз в жизни, теперь в некоторых случаях это возможно сделать повторно. Для этого необходимо, чтобы выделенный ранее участок невозможно было бы использовать по прямому назначению из-за чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также боевых действий.
Повторно предоставляемый участок должен находиться в том же регионе и по площади не должен превышать старый более чем на 15%. При этом право собственности на ранее полученный земельный участок сохраняется.
В мае прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатной земле наследникам Героев России либо Советского Союза, а также полных кавалеров ордена Славы, которые при жизни не воспользовались своим правом на получение участка.
А в июле 2024 года президент предложил бесплатно передавать земли за устранение вреда природе. Кабмину поручено продумать порядок, по которому граждане, устранившие за свой счет причиненный кем-то природе вред, смогли бы получать очищенные таким образом земельные участки.