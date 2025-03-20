Правительство РФ утвердило правила единовременных выплат ветеранам ВОВ

В конце декабря 2024 года Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Решение было принято в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех предков. Вместе с этим он призвал продвигать как общемировую ценность победу над нацизмом в 1945 году.