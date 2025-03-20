Покатились: выдачи автокредитов рухнули до двухлетних минимумов

Выдачи автокредитов по итогам февраля достигли рекордно низких уровней почти в 77 млрд рублей — это минимум за последние два года, следует из данных ОКБ (есть у «Известий»). Рынок столкнулся с падением спроса из-за ужесточения регулирования со стороны ЦБ и федеральных властей. Чтобы поддержать продажи, дилеры готовы пойти на скидки, которые уже доходят до 100−300 тыс. рублей. Тем не менее до конца года цены неизбежно будут расти: импортные машины подорожают из-за высокого утильсбора, а мощностей нашего автопрома не хватает, чтобы полностью покрыть спрос со стороны россиян. Что будет с этим рынком в 2025-м году — в материале «Известий».