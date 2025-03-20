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Мосбиржа запустит новые индексы для долгосрочных инвесторов

Сначала появятся четыре бенчмарка, каждый из которых имеет установленную целевую дату в 2030, 2035, 2040 и 2045 годах. В зависимости от оставшегося «срока жизни» индекса его состав будет меняться.

Источник: Reuters

Московская биржа 26 марта 2025 года запустит расчет и публикацию индексов с целевыми датами. Об этом сообщается на сайте торговой площадки. Речь об индикаторах, отражающих изменение рыночной стоимости активов к заранее установленным срокам.

Мосбиржа отмечает, что распределение между классами активов в новых индексах ежегодно корректируется в зависимости от срока, оставшегося до наступления целевой даты. Сначала наибольший вес в структуре индекса занимает субиндекс акций. Затем, по мере приближения к целевой дате, структура индекса становится консервативней за счет роста веса индикаторов, отображающих стоимость бумаг с фиксированной доходностью.

Индексы с целевой датой — это составные финансовые индикаторы (бенчмарки), которые включают в базу расчета разные классы активов и являются ориентиром для формирования долгосрочных портфельных инвестиций, управления ими и оценки их эффективности.

На этапе запуска семейство новых индексов включает в себя четыре бенчмарка, каждый из которых имеет установленную целевую дату в 2030, 2035, 2040 и 2045 годах, что отражено в наименовании и коде:

  • индекс Мосбиржи с целевой датой 2030 — MXTDFI2030;
  • индекс Мосбиржи с целевой датой 2035 — MXTDFI2035;
  • индекс Мосбиржи с целевой датой 2040 — MXTDFI2040;
  • индекс Мосбиржи с целевой датой 2045 — MXTDFI2045.

В дальнейшем Мосбиржа планирует рассчитывать еще по четыре бенчмарка в год с целевыми датами через 5, 10, 15 и 20 лет. Днем целевой даты каждого индекса будет считаться третий четверг декабря соответствующего года. В день, следующий за целевой датой, начнутся расчет и публикация значений четырех новых индексов.

Индексы Мосбиржи с целевыми датами будут рассчитываться один раз в день. Ретроспективный расчет значений индикаторов будет доступен с 20 декабря 2024 года.

Для расчета индексов с целевыми датами будут использоваться значения четырех биржевых индексов в определенной пропорции, зависящей от срока, оставшегося до наступления целевой даты:

  • индекса Мосбиржи полной доходности — MCFTR;
  • индекса Мосбиржи корпоративных облигаций — RUCBTRNS;
  • индекса Мосбиржи государственных облигаций — RGBITR;
  • индекса накопленной доходности RUSFAR — RUSFARIND.

«Все больше российских инвесторов проявляют интерес к долгосрочным финансовым инструментам, которые предлагают стабильность и предсказуемость доходов, что особенно важно в условиях волатильности на рынке. Такие вложения позволяют инвесторам защитить свой капитал от инфляции и сохранить его покупательную способность на долгий срок», — отмечает директор по развитию индексных продуктов Московской биржи Сергей Голованев.

Новость дополняется.