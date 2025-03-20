Мосбиржа запустит новые индексы для долгосрочных инвесторов

В дальнейшем Мосбиржа планирует рассчитывать еще по четыре бенчмарка в год с целевыми датами через 5, 10, 15 и 20 лет. Днем целевой даты каждого индекса будет считаться третий четверг декабря соответствующего года. В день, следующий за целевой датой, начнутся расчет и публикация значений четырех новых индексов.