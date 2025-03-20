Мосбиржа вложит более 10 млрд в готовящиеся к IPO компании

Существенному росту волатильности бумаг после IPO способствует большая доля физических лиц, принявших в них участие, указывал Банк России в обзоре финансовых инструментов за 2024 год. В среднем по рынку на частных инвесторов пришлось 42% от стоимостного объема всех IPO, но в отдельных сделках их доля была еще больше. Размещенные в рамках IPO акции с более высокой долей физических лиц характеризуются большей волатильностью на горизонте трех месяцев, отмечает ЦБ в обзоре. Кроме того, для бумаг эмитентов с высокой долей розничных инвесторов при размещении могут наблюдаться разгоны цен и повышенные объемы торгов в первые недели после IPO, так как физические лица могут докупать бумаги до желаемого объема на вторичном рынке, обратили внимание в ЦБ.