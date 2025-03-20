Медведев призвал по примеру Трампа не стесняться защищать российские бренды

Политик напомнил, отвечая на вопросы ТАСС, что сейчас многие ниши заполнены отечественными компаниями.
«Они просто молодцы. Появились новые компетенции, новые производства и даже целые отрасли, которые выросли на санкциях. Они честно завоевали свое место под солнцем, и они наши, российские», — сказал Медведев.
По его словам, в некоторых случаях снятие санкций не пойдет на пользу отечественным брендам. Зампред Совбеза РФ призвал правительство подумать над этим, по отдельным позициям вводить защитные меры.
«Нечего стесняться. Вот Трамп же не стесняется», — подчеркнул он.
Президент США Дональд Трамп с начала своего второго президентского срока вводит пошлины на товары из Канады, Мексики, Китая, а также на такие товары, как сталь и алюминий. Как отмечал глава Белого дома, меры, в том числе, поддержат американских производителей.