Казенный расчет: Росимущество в 2024 году обеспечило поступления в бюджет свыше 473 млрд рублей

— В этом я не вижу каких-то значительных рисков для бюджета в отличие от падения поступлений по налоговым доходам, — сказал эксперт. — Согласно принципу совокупного покрытия расходов, который применяется в нашей бюджетной системе, данные средства фактически интегрируются в общий бюджет и могут быть направлены на различные расходы, закрепленные в нем. В этом смысле отсутствует прямая связь между конкретным источником формирования средств и определенными направлениями их расходования.