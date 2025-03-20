Казенный расчет: Росимущество в 2024 году обеспечило поступления в бюджет свыше 473 млрд рублей

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В пресс-службе Минфина «Известиям» напомнили, что ключевая из задач министерства на 2025 год — сохранение динамики поступлений в бюджет от продажи и использования федерального имущества.
В частности, в этом году должно быть обеспечено поступление в бюджет более 400 млрд рублей дивидендов. Минфин планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, в том числе по судебным решениям. В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации федерального имущества в размере не менее 100 млрд рублей.
Планирование поступлений средств от приватизации в бюджет — процесс сложный, заявил «Известиям» директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии Владимир Климанов.
— Многие действия, связанные с приватизацией, возникли на волне ухода иностранных компаний из нашей страны. И поэтому даже в первом полугодии 2024 года сумма средств была относительно небольшой. Самой крупной сделкой того периода была приватизация Росспиртпрома. Сделки второго полугодия уже превышали сотню миллиардов рублей, — пояснил он.
Аналогичные ожидания, по его словам, и от текущего года, но это не значит, что данные будут ровно такими же, они могут быть и недовыполненными.
— В этом я не вижу каких-то значительных рисков для бюджета в отличие от падения поступлений по налоговым доходам, — сказал эксперт. — Согласно принципу совокупного покрытия расходов, который применяется в нашей бюджетной системе, данные средства фактически интегрируются в общий бюджет и могут быть направлены на различные расходы, закрепленные в нем. В этом смысле отсутствует прямая связь между конкретным источником формирования средств и определенными направлениями их расходования.
Однако некоторые эксперты не ожидают увеличения дивидендных выплат от компаний с госучастием в 2025 году, а следовательно, и роста поступлений в бюджет в текущем году.
— Высокая ключевая ставка, макроэкономическая нестабильность, риски ослабления рубля, а также необходимость инвестиций будут продолжать оказывать давление на финансовые профили крупных госкомпаний, что, соответственно, скажется на снижении способности компаний выплачивать дивиденды, — заявила «Известиям» старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Элина Кулиева. — Многие компании вынуждены наращивать инвестиции, что будет сдерживать дивидендные выплаты.
Изменение форматов
Одной из важнейших статей дохода в государственный бюджет является приватизация государственного имущества, рассказала «Известиям» доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Задача ее пополнения регулярно выполнялась. Но в предыдущем году она была дополнена существенными мерами эффективного управления государственной собственностью, что позволило Росимуществу отчитаться о значительном превышении плана по получению дохода от использования государственного имущества и поступлениям в бюджет.
— Этому способствовало построение работы ведомства по обеспечению вовлечения в хозяйственный оборот имущества, которое неэффективно использовалось госорганами, учреждениями и предприятиями. Это происходило в том числе за счет построения эффективного корпоративного управления в этих организациях, формирования действенной системы контроля за их инвестиционной и закупочной политиками. Была упрощена передача госимущества в аренду. Все сделки по продаже государственного и муниципального имущества были переведены в ГИС «Торги», — пояснила Наталья Казанцева.
Большую долю в поступивших доходах составили доходы от дивидендов госкомпаний, что показывает более эффективную работу с государственными ценными бумагами, в том числе акциями, принадлежащими лицам из недружественных стран и переданными в управление российским компаниям, считает эксперт. Реализация арестованного и иного изъятого имущества, включая вещественные доказательства и задержанные таможенными органами товары, также добавила в доход государства немалую долю.
— Министерству финансов и Росимуществу и в текущем году стоит продолжить работу в том же направлении, что позволит значительно увеличить доходы в бюджет, расходы которого постоянно растут, в том числе на выполнение государственных программ, национальных проектов, обеспечение социальной направленности бюджета и обеспечение национальной безопасности страны, — уверена Наталья Казанцева.
Основные траты
В 2024 году Росимущество перечислило в федеральный бюджет свыше 473 млрд рублей при плане 405 млрд рублей. Из этой суммы 307 млрд рублей составили дивиденды государственных компаний, преимущественно из нефтегазового сектора. Доходы от приватизации имущества казны и корпоративных активов достигли 132 млрд рублей, что значительно превысило запланированные 6 млрд рублей, отметил в беседе с «Известиями» член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.
— Средства, поступающие в федеральный бюджет от деятельности Росимущества, направляются на финансирование государственных программ и обязательств. Основные приоритеты — социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности, развитие инфраструктуры и поддержка ключевых отраслей экономики, — подчеркнул он.
Эти направления определены в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025−2027 годы. Доходы от приватизации и управления государственным имуществом, по мнению эксперта, играют важную роль в обеспечении финансовой устойчивости страны и реализации стратегических задач.
Однако, за редким исключением, в России применяется принцип единства кассы, отметил в беседе с «Известиями» старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. Поэтому проследить судьбу именно этих доходов невозможно, они оплачивают расходы в целом.
Минэк перенаправил запрос «Известий» в Минфин. Ответы от Росимущества, «Дом.РФ» и Минстроя на момент публикации получены не были.