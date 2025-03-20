Какая зарплата нужна для покупки в ипотеку двушки в 2025 году

Чтобы жителю мегаполиса на рыночных условиях получить кредит на покупку двухкомнатной квартиры в новостройке, нужно зарабатывать по 170−528 тыс. руб. в месяц. Для соответствия этим требованиям нужно получать до пяти средних по региону зарплат, подсчитала «РБК-Недвижимость».
Какая зарплата требуется для одобрения ипотеки
Предъявляя требование к зарплате заемщика, банк исходит из процентной ставки по ипотеке и суммы кредита. Поэтому самые высокие требования будут в мегаполисах с самой дорогой недвижимостью.
Среди городов с населением более 1 млн человек самые высокие требования к зарплате для одобрения ипотеки на двушку в новостройке:
- 527,9 тыс. руб. — в Москве, где средняя двухкомнатная квартира в строящемся доме стоит 19,39 млн руб. Регулярный платеж по такому кредиту составит 316,7 тыс. руб. в месяц;
- 413,9 тыс. руб. — в Санкт-Петербурге (для квартиры за 15,2 млн руб.). На ежемесячное погашение такого кредита будет уходить 248,3 тыс. руб.;
- 320,5 тыс. руб. — в Казани (для двушки за 11,77 млн руб.). Ежемесячный платеж — 192,3 тыс. руб.
Самые низкие по сравнению с другими мегаполисами требования к зарплате для одобрения ипотеки:
- 170 тыс. руб. — в Волгограде, где средняя двушка в новостройке стоит 6,24 млн руб. На погашение такой ипотеки ежемесячно предстоит вносить 102 тыс. руб.;
- 175 тыс. руб. — в Воронеже (на квартиру за 6,43 млн руб.). Ежемесячный платеж при таком кредите — 105 тыс. руб.;
- 181,3 тыс. руб. — в Челябинске (стоимость двухкомнатной квартиры — 6,66 млн руб.). Ежемесячный платеж — 108,8 тыс. руб.
Как считали
«РБК-Недвижимость» рассчитала, при каких доходах в мегаполисах банки выдадут кредит на покупку средней двухкомнатной квартиры (55 кв. м) при нынешних рыночных условиях (ставка 28%). За первоначальный взнос приняли 30%, срок кредитования — 15 лет.
Стоимость квартиры рассчитывали с помощью данных Росстата о ценах 1 кв. м в новостройках на конец четвертого квартала 2024 года. В начале 2025 года они практически не изменились.
Требования банков к зарплате определяли с помощью ипотечного калькулятора «Дом.РФ». Также использовали данные Росстата о средних зарплатах в 2024 году, учитывая, что банки для одобрения ипотеки ориентируются на доходы прошлых периодов. Эти данные очистили от НДФЛ и получили среднюю по каждому региону зарплату, выдаваемую на руки.
Для одобрения ипотеки нужно зарабатывать до пяти раз больше средней зарплаты.
Семьям, где работают двое взрослых и оба получают среднюю по региону заработную плату, на ипотеку на двушку в новостройке рассчитывать не приходится. Они не уложатся в требования банков по зарплате ни в одном мегаполисе. Если бы не это требование, теоретически потянуть ипотечный платеж могли бы семьи из шести миллионников — Красноярска, Челябинска, Воронежа, Перми, Волгограда и Екатеринбурга. В них ежемесячный платеж не превышает двух средних по региону зарплат. Правда, после внесения нужных сумм на жизнь семье не осталось бы ничего или почти ничего, подсчитала «РБК-Недвижимость».
В три средних по своему региону зарплаты для одобрения ипотеки на двушку уложатся жители еще двух мегаполисов — Красноярска и Челябинска;
в пять зарплат — жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани;
в четыре зарплаты — жители всех остальных мегаполисов, включая Москву.