Какая зарплата нужна для покупки в ипотеку двушки в 2025 году

Семьям, где работают двое взрослых и оба получают среднюю по региону заработную плату, на ипотеку на двушку в новостройке рассчитывать не приходится. Они не уложатся в требования банков по зарплате ни в одном мегаполисе. Если бы не это требование, теоретически потянуть ипотечный платеж могли бы семьи из шести миллионников — Красноярска, Челябинска, Воронежа, Перми, Волгограда и Екатеринбурга. В них ежемесячный платеж не превышает двух средних по региону зарплат. Правда, после внесения нужных сумм на жизнь семье не осталось бы ничего или почти ничего, подсчитала «РБК-Недвижимость».