Индекс Мосбиржи, ставка ФРС, отчет «Т-Технологий»: дайджест инвестора

По словам Михаила Зельцера, замедление инфляции в России, которое показали недавние данные, — веский повод для смягчения риторики ЦБ, а это уже перспективный фактор для биржевого оптимизма. В «БКС Мир инвестиций» полагают, что потенциал роста для рынка еще есть — в обновленной стратегии аналитиков целевой уровень по индексу Мосбиржи на 12 месяцев теперь составляет 3600 пунктов, что подразумевает потенциал роста примерно на 12% от текущих значений.