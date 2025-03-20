Индекс Мосбиржи, ставка ФРС, отчет «Т-Технологий»: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
Рынок акций в среду, 19 марта, открылся снижением и большую часть дня показывал боковую динамику. Ближе к концу основных торгов индекс Мосбиржи индекс перешел к росту и на максимуме поднимался до уровня 3236,47 пункта, после чего немного скорректировался.
Основная торговая сессия на российском рынке завершилась в минусе. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 0,85%, до 3229,79 пункта, при этом индекс РТС потерял 2,46% и опустился до 1228,09 пункта.
На вечерней сессии рынок акций продолжил боковую динамику. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессии, к концу торгов показал прирост на 0,51% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до уровня 3227,45 пункта. Небольшую поддержку рынку оказали позитивные данные по инфляции.
На утренних торгах в четверг, 20 марта, индекс IMOEX2 показывал рост на 0,2% — до уровня 3233,01 пункта по состоянию на 8:36 мск.
Московская биржа обновит состав своих основных индикаторов — индексов Мосбиржи и РТС — в пятницу, 21 марта. Из-за экспирации квартальных фьючерсов и ребалансировки индексов акций Московской биржи в четверг во второй половине дня объемы торгов могут существенно вырасти, предупредил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. Часто в такие дни голубые фишки показывают сильные движения — как правило, кратковременные.
В ближайшее время индекс Мосбиржи останется в рамках широкого боковика: снизу область поддержки находится на уровне 3100−3150 пунктов, а верхняя граница коридора — на 3350−3370 пунктов, сообщил Карпунин.
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что индекс Мосбиржи перешел к локальной коррекции, но основной тренд вверх сохраняется. Геополитический фактор пока остается основным для рынка акций, но до конца недели акцент может сместиться на монетарный драйвер, сообщил он. В пятницу, 21 марта, пройдет заседание совета директоров ЦБ по ставке.
Опрошенные РБК эксперты прогнозируют, что на заседании в марте регулятор сохранит ключевую ставку на историческом максимуме — 21% годовых. Так считают все 30 участников консенсус-прогноза РБК — аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний.
По словам Михаила Зельцера, замедление инфляции в России, которое показали недавние данные, — веский повод для смягчения риторики ЦБ, а это уже перспективный фактор для биржевого оптимизма. В «БКС Мир инвестиций» полагают, что потенциал роста для рынка еще есть — в обновленной стратегии аналитиков целевой уровень по индексу Мосбиржи на 12 месяцев теперь составляет 3600 пунктов, что подразумевает потенциал роста примерно на 12% от текущих значений.
Отчетность «Т-Технологий»
«Т-Технологии» в четверг опубликуют финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал и весь 2024 год.
Аналитики «Цифра Брокер» ожидают сильного отчета в рамках прогноза. «Компания завершила поглощение “Росбанка” и получила необходимый капитал для дальнейшего роста кредитного портфеля привычными темпами. В четвертом квартале менеджменту удастся удержать ROE в районе 30% за счет управления операционной эффективностью: закрытие оффлайн отделений “Росбанка”, сокращение персонала», — пишут эксперты.
Прогноз «Цифра Брокер» по квартальной чистой прибыли — ₽38,9 млрд против ₽20,7 млрд в том же квартале годом ранее. За год показатель может составить ₽122,4 млрд (+51,3%), полагают аналитики.
Аналитики Альфа-Банка ожидают, что по итогам четвертого квартала чистая прибыль компании вырастет на 78% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составит ₽36,8 млрд при рентабельности капитала (ROE) 28,8%.
В банке также прогнозируют рост чистого процентного дохода на 99%, до ₽135,6 млрд — за счет роста кредитного портфеля в 2,6 раз с учетом Росбанка и устойчиво дешевого фондирования, чистого комиссионного дохода — на 48%, до ₽31,5 млрд. Поддержку доходам компании также должна оказать переоценка открытой валютной позиции на Росбанке на фоне ослабления рубля в четвертом квартале 2024 года, считают аналитики Альфа-Банка.
«Мы ожидаем выплату финальных дивидендов за 2024 год в размере ₽42 на акцию, что соответствует доходности 1,2%. В целом по итогам 2024 года “Т-Технологии” выплатят ₽134,5 на акцию, что даст инвесторам доходность 3,7% от текущей цены акций», — спрогнозировали аналитики Альфа-Банка.
Ставка ФРС
По итогам заседания
Решение совпало с ожиданиями рынка и аналитиков. Согласно инструменту FedWatch, вероятность такого сценария перед решением ФРС оценивалась в 99%. Еще 1% приходилось на снижение ставки на 25 б.п. ФРС сохраняет ставку на том же уровне второе заседание подряд.
В пресс-релизе по итогам заседания ФРС отметила, что неопределенность относительно перспектив экономики возросла. Из релиза убрали фразу о том, что риски относительно инфляции и занятости примерно сбалансированы.
Регулятор также ухудшил прогнозы роста экономики и инфляции. Согласно обновленным данным, ВВП США в 2025 году вырастет на 1,7% (прошлый прогноз — 2,1%), а инфляция составит 2,7% (таргет — 2%, прошлый прогноз — 2,5%). Прогнозы по ставке остались без изменений.
Председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания предположил, что инфляция, вызванная тарифами Трампа, может быть временной. Он отметил, что влияние тарифов на инфляцию во время первой администрации Трампа оказалось именно таким. Риски рецессии, по словам Пауэлла, увеличились, но остаются все же невысокими.
Глава ФРС заявил, что регулятор придерживается терпеливого подхода и не будет спешить в вопросе денежно-кредитной политики.
Американский рынок позитивно отреагировал на комментарии Джерома Пауэлла. Основные индексы по итогам торгов выросли на 0,92%-1,41%. Цены на золото после выхода пресс-релиза ФРС по ставке устремились вверх, выйдя в плюс и по итогам дня прибавили 0,01%, до $3041,2 за унцию.
«Рынки восприняли высказывания Пауэлла как подтверждение, что два планируемых снижения ставки в этом году остаются актуальными, несмотря на опасения по поводу экономического роста и торговых тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа», — отметил директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.
На утро 20 марта рынок закладывал в цены первое понижение ставки на заседании
Следующее заседание ФРС состоится
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:40 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Сбербанк (ст. м. «Площадь Ильича»): купить доллары можно по ₽86, продать — по ₽80,1;
- Банк Национальный стандарт (ст. м. «Тульская»): купить доллары можно по ₽86,02 продать — по ₽83,99.
Самые дешевые евро:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽95, продать — по ₽93,25;
- Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского»): купить евро можно по ₽95, продать — по ₽92.
Последний день для покупки акций под дивиденды
«Диасофт». Дивиденды на каждую акцию — ₽53,3. Дата выплаты — 04 апреля. Доходность — 1,4%.
Корпоративные события
«Россети Ленэнерго»: финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
ВК: финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
«Т-Технологии»: финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
ММК: финансовые результаты по МСФО за 2024 год.
VEON: финансовая отчетность по МСФО за 2024 год.
Другие важные события
Великобритания: уровень безработицы, январь — 10:00 мск.
Германия: индекс цен производителей, февраль — 10:00 мск.
Великобритания: заседание Банка Англии по ставке — 15:00 мск.
Россия: Международные резервы, неделя — 16:00 мск.
США: первичные обращения за пособиями по безработице, неделя — 15:30 мск.
США: продажи домов на вторичном рынке — 17:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3229,79 (-0,85%).
Индекс РТС: 1228,09 (-2,46%).
S&P 500: 5675,29 (+1,08%).
Dow Jones Industrial Average: 41 964,63 (+0,92%).
NASDAQ Composite: 17 750,79 (+1,41%).