Хрустный мотив: в России предлагают ввести акциз на чипсы

В России могут ввести акциз на чипсы (20% от стоимости) и запретить их продажу несовершеннолетним. С такой инициативой в кабмин обратился глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов, тема будет поднята на ближайшем заседании совета. Чипсы, согласно исследованию ВОЗ, считаются одним из самых вредных для здоровья продуктов. С 2023 года правительство уже ввело акциз на сахаросодержащие напитки, с октября того же года повысилась ставка НДС на гамбургеры, сэндвичи и чизбургеры — с 10% до 20%. В Госдуме высказали мнение, что запрет продажи чипсов несовершеннолетним не будет эффективным. Идея введения акцизов на них также уже рассматривалась в парламенте в 2016 году, но была отвергнута.