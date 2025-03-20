Госдума отказалась сокращать срок владения жильем для продажи без налога

Депутаты Государственной думы отклонили в первом же чтении законопроект, предлагавший сократить минимальный срок владения недвижимостью, по истечении которого при продаже разрешается не уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
По действующему законодательству, доходы от продажи недвижимости не облагаются налогом, если та находится в собственности не менее пяти лет. При этом для недвижимости, полученной в наследство или по договору дарения, предусмотрен сокращенный срок — ее без уплаты НДФЛ можно продать уже через три года.
Авторы законопроекта предлагали изменить ст. 217.1 Налогового кодекса. Общий минимальный срок владения объектом недвижимого имущества для его продажи без уплаты НДФЛ планировалось снизить с пяти до трех лет. А для недвижимости, которая была получена по договору дарения или в наследство, — с трех лет до одного года.
В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что действующие нормы снижают потенциал мобильности населения. Таким образом, граждане, экономя средства, откладывают переезд и сделки с недвижимостью.
Однако законопроект был отклонен во время первого чтения. Причину отклонения пояснила член парламентского комитета по бюджету и налогам Валентина Артамонова, выступившая на слушаниях в Госдуме. По ее словам, в случае принятия поправки местные бюджеты недополучили бы средства от уплаты налогов при продаже недвижимости.
В конце октября прошлого года президент России Владимир Путин освободил от НДФЛ часть ипотечников. Изменения в законодательстве позволят физлицам, которые взяли ипотеку по льготным ставкам, сохранить посильные условия кредита и не выплачивать дополнительный налог.