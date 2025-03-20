Госдума отказалась сокращать срок владения жильем для продажи без налога

По действующему законодательству, доходы от продажи недвижимости не облагаются налогом, если та находится в собственности не менее пяти лет. При этом для недвижимости, полученной в наследство или по договору дарения, предусмотрен сокращенный срок — ее без уплаты НДФЛ можно продать уже через три года.