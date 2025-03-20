Глава X5 назвала «действенную» меру снижения потребления алкоголя

Прямого влияния на магазины X5 в Вологодской области нет: в структуре розничной группы нет алкомаркетов, а алкогольный ассортимент остальных форматов (в регионе на конец 2024-го был 221 магазин «Пятерочка» и 3 «Чижика». — РБК) — это около 10% в продажах, рассказала Лобачева. Но «вологодский кейс» она называет «очень интересным»: «В Вологодской области мы наблюдаем очень смелый эксперимент. Очень жаль, что он заранее не обсуждался с бизнесом и, по сути, нас поставили перед фактом. Результат будем оценивать ближе к лету — цифры марта не очень показательные: накладывается фактор запасов перед 8 Марта, так и пост, когда потребление алкоголя снижается. Но предполагаю, что многие, особенно маленькие магазинчики, будут испытывать трудности».