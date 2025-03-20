Глава владельца «Пятерочки» оценила шансы Сoca-Cola вернуться на полку

Сама американская The Coca-Cola Company, несмотря на прекращение производства в России своих мировых брендов, летом 2024 года подавала заявки на регистрацию своих торговых знаков Coca-Cola, Fanta и Sprite. Роспатент продлил компании срок действия исключительного права на товарный знак Coca-Cola, который истекал 26 августа 2024 года, на 10 лет — до 2034 года. Правообладатели ушедших из России брендов поддерживают минимальный уровень заявочной активности, чтобы не потерять права на основные товарные знаки, объясняла гендиректор «Онлайн патент» Алина Акиншина. Товарные знаки, если их не использовать в течение трех лет на территории России, могут быть аннулированы.