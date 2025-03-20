Глава шинного холдинга Мордашова рассказал о доле китайских шин в России

Володин также напомнил, что «исторически российские шинные заводы работали в модели, где 50% продукции поставлялось на внутренний рынок, а еще 50% шло на экспорт». При этом мощностей всегда было больше, чем требовалось, но они компенсировались внешними поставками. Сейчас большая часть продукции идет на внутренний рынок, а внешние поставки «Кордианта» ориентированы преимущественно на страны СНГ. При этом холдинг ищет новые рынки сбыта, а наиболее перспективными считает страны Персидского залива, Латинскую Америку и Африку, но пока «логистика и сопутствующие издержки превалируют и делают существенную наценку продукту».