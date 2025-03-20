ЦБ спрогнозировал выпуск компаниями новых флоатеров вслед за Минфином

Банк России ожидает появления на долговом рынке облигаций корпоративных эмитентов с привязкой к срочным версиям RUONIA как к новому процентному эталону. Об этом сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе регулятора.
«Срочная версия является надежным инструментом, защищающим эмитента от резких процентных шоков. Полагаем, что вслед за Минфином крупнейшие корпоративные заемщики будут выпускать облигации с привязкой к срочным версиям как к новому процентному эталону», — рассказали в пресс-службе.
Применение срочных версий RUONIA поможет защитить эмитентов от избыточной волатильности краткосрочных процентных ставок. Одновременно новый эталон позволит им платить по долгу фактическую стоимость денег, которая де-факто сложилась на рынке, отметил представитель регулятора.
Банк России выступал одним из инициаторов перевода гособлигаций с плавающим купоном на срочную версию RUONIA, и во время разработки процентного индикатора регулятор обращался в Минфин для внедрения срочной версии в долговые операции, субсидии и размещение ликвидности Федерального казначейства, сообщили в ЦБ.
«РБК Инвестиции» направили запросы крупнейшим российским эмитентам. В пресс-службе ВТБ подтвердили интерес к выпуску облигаций нового формата.
«У ВТБ зарегистрирована программа облигаций, предусматривающая различные формулы доходности, в том числе на базе срочной RUONIA. Мы наблюдаем определенный рост интереса со стороны инвесторов к использованию данной формулы. Как только объем спроса превысит минимально необходимый для формирования ликвидного и активного рынка, мы готовы предложить этот продукт инвесторам», — сообщили в банке.
Впервые флоатеры нового формата Минфин разместил в декабре 2024 года. Их особенность заключается в том, что купонный доход по ним определяется не по средней RUONIA за купонный период с лагом в семь дней, а в использовании срочной версии RUONIA.
Срочная версия RUONIA рассчитывается на один, три и шесть месяцев.
Индикатор рассчитывается за каждый день на основе процентной ставки RUONIA (по формуле сложного процента — в рабочие дни, за которые производился расчет RUONIA, по формуле простого процента — в выходные дни и дни, за которые расчет RUONIA не производился) и публикуется на сайте Банка России.
«Срочная версия RUONIA имеет экономическое обоснование — итоговая доходность измеряется по результатам ежедневного реинвестирования на периоде “овернайт”. Эмитент (заемщик) оплачивает фактическую стоимость денег, которая сложилась на рынке за минувший процентный период», — говорится на сайте Банка России.
Минфин объявил об эмиссии ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) нового формата в конце ноября прошлого года. Сообщалось, что ставки купонного дохода по долгу, размещенному в декабре, будут соответствовать публикуемым на сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока три месяца на дату за семь календарных дней даты окончания соответствующего купонного периода.
«Это означает использование капитализации RUONIA вместо простой средней. Купон по такой бумаге будет всегда больше — это означает меньший дисконт по цене», — пояснял специфику нового типа бумаг стратег «Эйлер аналитические технологии» Виталий Наумов.
В марте в Минфине сообщили, что будут продолжать размещать флоатеры (ОФЗ-ПК) нового формата, но и облигации старого образца также останутся в арсенале министерства.
«Мы действительно перешли на новый тип, это было желание рынка. Это устраняет ежедневное начисление купона и лучше позволяет управлять процентными рисками для инвесторов. В целом флоатеры остаются у нас в загашнике, в нашем арсенале. Это хороший инструмент, когда на рынке нестабильность, позволяет участникам рынка не набирать процентного риска, а нам выполнять программу заимствований», — заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.
Счетная палата в оперативном докладе о ходе исполнения федерального бюджета за январь—декабрь 2024 года отметила, что активное использование Минфином инструментов заимствования с плавающими ставками, в частности ОФЗ-флоатеров, создает риски увеличения расходов на обслуживание государственного внутреннего долга. А это, по мнению аудиторов, может ограничить возможности федерального бюджета в финансировании инфраструктурных проектов.
В Минфине на выводы Счетной палаты возразили, что прямой корреляции между финансированием инфраструктурных проектов и инструментарием государственной долговой политики нет.