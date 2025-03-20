ЦБ спрогнозировал выпуск компаниями новых флоатеров вслед за Минфином

«Мы действительно перешли на новый тип, это было желание рынка. Это устраняет ежедневное начисление купона и лучше позволяет управлять процентными рисками для инвесторов. В целом флоатеры остаются у нас в загашнике, в нашем арсенале. Это хороший инструмент, когда на рынке нестабильность, позволяет участникам рынка не набирать процентного риска, а нам выполнять программу заимствований», — заявил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.