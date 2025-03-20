Аналитики отметили рост продаж новостроек в большинстве мегаполисов

Продажи новостроек в феврале выросли в годовом выражении в десяти из 16 городов-миллионников России. В среднем по мегаполисам спрос на строящееся жилье увеличился на 14,4%. Об этом «РБК-Недвижимости» сообщили в сервисе «Пульс продаж новостроек», который проанализировал динамику заключенных договоров долевого участия (ДДУ) в новостройках в 16 городах-миллионниках в феврале 2025 года.
Согласно исследованию, сильнее всего продажи новостроек в феврале за год увеличились в Челябинске — сразу на 107%, до 325 сделок. На втором месте Москва, где спрос на квартиры от застройщиков увеличился в феврале в годовом выражении на 63%, до 7,5 тыс. сделок. На столицу пришлось и наибольшее число сделок по приобретению квартир в новостройках.
В тройку лидеров по динамике продаж строящегося жилья также вошла Казань, где показатель в феврале повысился на 54,6%. Высокие темпы продаж в последний месяц зимы также наблюдались в Ростове-на-Дону (52,6%) и Нижнем Новгороде (+48,6%).
Сильнее всего продажи новостроек за год снизились в Уфе (-50,6%), Краснодаре (-41,8%) и Самаре (-31,6%).
За месяц (февраль к январю) спрос на новостройки увеличился в 15 из 16 мегаполисах. Сильнее всего продажи выросли в Челябинске и Омске — в них за месяц они удвоились. В Самаре, Казани, Новосибирске, Перми, Волгограде и Уфе объем заключенных ДДУ вырос за месяц в полтора раза.
Высокий спрос на первичном рынке поддерживается благодаря скидкам и ипотеке от застройщиков. «Активной реализации объектов и росту числа сделок способствуют специальные программы, которые разрабатываются девелоперами взамен сократившихся ипотечных программ, а также более активное применение инструментов анонсирования стартов продаж и скидок», — пояснил коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров. «Сейчас в условиях высоких ипотечных ставок и возросшей конкуренции за покупателя последние могут рассчитывать на выгодные условия от застройщиков», — добавил он.
Высокий годовой рост руководитель Dataflat Александр Пыпин объяснил «РБК-Недвижимости» тем, что в начале прошлого года крупнейшие банки фактически остановили выдачу ипотеки и многие покупатели ждали, когда она возобновится, поэтому в феврале был провал. «В этом году уже никто не ждет, кто может — берет ипотеку, кто может — покупает в рассрочку, а у кого есть возможность — за наличные» — говорит Александр Пыпин.
В Москве зафиксировали абсолютный для февраля рекорд спроса на ипотеку. По данным Росреестра, в феврале 2025 года в столице было выдано свыше 11 тыс. ипотечных кредитов. Это максимальный результат для второго месяца года за всю историю наблюдений Росреестра. Февральский ипотечный рекорд эксперты объясняют адаптацией рынка к изменившимся условиям и привыканием покупателей к существующим кредитным ставкам.