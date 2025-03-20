Аналитики отметили рост продаж новостроек в большинстве мегаполисов

Высокий годовой рост руководитель Dataflat Александр Пыпин объяснил «РБК-Недвижимости» тем, что в начале прошлого года крупнейшие банки фактически остановили выдачу ипотеки и многие покупатели ждали, когда она возобновится, поэтому в феврале был провал. «В этом году уже никто не ждет, кто может — берет ипотеку, кто может — покупает в рассрочку, а у кого есть возможность — за наличные» — говорит Александр Пыпин.