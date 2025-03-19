Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобу по делу об изъятии акций ЧЭМК

Ранее Генпрокуратура просила признать недействительным соглашение от 19 октября 2022 года о прощении долга, заключенное между Урало-сибирской металлургической компанией и одним из бывших владельцев ЧЭМК Юрием Антиповым. Ответчиками по делу стали компания «Эталон», группа компаний «Ариант», Юрий, Людмила и Михаил Антиповы, Александр и Людмила Аристовы, Александр и Елена Кретовы.