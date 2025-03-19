Трамп заявил о возможности наладить экономические отношения РФ и США

Также американский лидер признался, что США не хотели бы сближения РФ и КНР, но рассчитывают на улучшение отношений с обеими странами. По словам Трампа, он получает от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина знаки о стремлении наладить контакты с Соединенными Штатами.
«У нас свои переговоры с председателем Си Цзиньпином, и он тоже хочет наладить отношения. Мы стремимся к этому и, думаю, наладим их», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Кроме того, Трамп заявил, что Россия обладает ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, которые нужны США.
18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.