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Трамп заявил о возможности наладить экономические отношения РФ и США

США и Россия могут наладить экономические отношения после окончания конфликта на Украине. Об этом во вторник, 18 марта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Источник: AP 2024

Также американский лидер признался, что США не хотели бы сближения РФ и КНР, но рассчитывают на улучшение отношений с обеими странами. По словам Трампа, он получает от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина знаки о стремлении наладить контакты с Соединенными Штатами.

«У нас свои переговоры с председателем Си Цзиньпином, и он тоже хочет наладить отношения. Мы стремимся к этому и, думаю, наладим их», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, Трамп заявил, что Россия обладает ресурсами, в том числе редкоземельными металлами, которые нужны США.

18 марта состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и Дональда Трампа. В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие.