Трамп заявил о возможности наладить экономические отношения РФ и США

Также американский лидер признался, что США не хотели бы сближения РФ и КНР, но рассчитывают на улучшение отношений с обеими странами. По словам Трампа, он получает от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина знаки о стремлении наладить контакты с Соединенными Штатами.