Поставки нефти из России в Евросоюз в январе сократились в полтора раза

Так, по итогам января 2025 года ЕС импортировал из России нефти на 505,4 миллиона евро, что в полтора раза меньше, чем год назад. По сравнению с декабрем 2024 года сокращение составило 13%. При этом такие объемы импорта стали минимальными с августа 2024 года.
Российскую нефть среди стран Евросоюза в январе покупали только Венгрия (212,8 миллиона евро), Словакия (170,4 миллиона), Чехия (122,2 миллиона) и немного Эстония.
В общем объеме импорта Евросоюзом нефти Россия по итогам января сохранила за собой 13-е место. В лидерах оказались Норвегия с 3,5 миллиарда евро, обогнавшая США, которые переместились на второе место с 3,3 миллиарда евро, а также вырвавшиеся вперед Казахстан (2,6 миллиарда), Ливия (1,8 миллиарда) и Саудовская Аравия (1,5 миллиарда).
Кроме того ЕС продолжает покупать российские нефтепродукты. И хотя за январь их было ввезено в объединение всего лишь на 21 тысячу евро, в предыдущие несколько месяцев союз покупал их на 13−29 миллионов евро. Однако ранее также иногда бывала просадка в импорте, когда он составлял лишь несколько десятков тысяч евро. В прошлом январе поставки нефтепродуктов из РФ в ЕС составили 136,8 миллиона евро.
По итогам прошлого года импорт Евросоюзом нефти из России составил 6,4 миллиарда евро, а нефтепродуктов — 312,6 миллиона.