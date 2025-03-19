Поставки нефти из России в Евросоюз в январе сократились в полтора раза

Кроме того ЕС продолжает покупать российские нефтепродукты. И хотя за январь их было ввезено в объединение всего лишь на 21 тысячу евро, в предыдущие несколько месяцев союз покупал их на 13−29 миллионов евро. Однако ранее также иногда бывала просадка в импорте, когда он составлял лишь несколько десятков тысяч евро. В прошлом январе поставки нефтепродуктов из РФ в ЕС составили 136,8 миллиона евро.