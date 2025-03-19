Мошенники воспользовались страхом турецких банков перед санкциями

Оказалось, что жулики стали рассылать россиянам в социальных сетях сообщения, в которых обещают помочь с открытием счета в одном из турецких банков. Получив от доверчивого человека плату, злоумышленники пропадают. По имеющейся информации, такие случаи происходили, несмотря на неоднократные предостережения со стороны финансового сегмента.