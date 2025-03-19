Morgan Stanley решил сократить около 2 тыс. сотрудников

Американский инвестиционный банк Morgan Stanley решил сократить около двух тысяч сотрудников в конце марта, такие массовые увольнения при главном исполнительном директоре Теде Пике пройдут впервые. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
Пик занял пост генерального директора в начале 2024 года, а в начале 2025 года он стал также председателем совета директоров.
Собеседники агентства рассказали, что руководители банка борются с текучкой кадров, поэтому головное управление финансового конгломерата собирается за счет сокращений снизить расходы. По словам источников, руководство банка планирует оставить только около 15 тыс. финансовых консультантов, всего в банке работают примерно 80 тыс. человек персонала.
Источники добавили, что часть предстоящих увольнений связана с результатами работы некоторых пока еще действующих сотрудников. Другие сокращения произойдут из-за «изменений в том, где базируются некоторые работники компании». К тому же, небольшая доля отражает влияние искусственного интеллекта и автоматизации в компании.
Вместе с тем, сопрезидент Morgan Stanley Дэн Симковиц заявил 18 марта, что банк «увеличивает реальную численность персонала» на топ-уровнях инвестиционного банкинга, что связано с ожиданием, пока восстановятся рынки капитала.
Как сообщил CNBC 14 марта, фондовый рынок США потерял пять триллионов долларов за три недели на фоне разгорающейся торговой войны президента Дональда Трампа с несколькими основными торговыми партнерами Соединенных Штатов, в частности — Китаем и Канадой.
К тому же в Трамп недавно отказался исключать риски рецессии в стране. Он заявил, что для американкой экономики «наступает переходный период», когда вступят в силу пошлины на импорт.
В 2025 году акции Morgan Stanley упали на 6%, это худший показатель среди крупнейших банков США, уточнило Bloomberg. План указанных увольнений был разработан еще до недавнего кризиса на рынке.
Увольнения в Morgan Stanley станут продолжением серии сокращений персонала по всей Уолл-стрит, что связано с неопределенными экономическими перспективами, отмечает агентство.