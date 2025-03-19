Morgan Stanley решил сократить около 2 тыс. сотрудников

Источники добавили, что часть предстоящих увольнений связана с результатами работы некоторых пока еще действующих сотрудников. Другие сокращения произойдут из-за «изменений в том, где базируются некоторые работники компании». К тому же, небольшая доля отражает влияние искусственного интеллекта и автоматизации в компании.