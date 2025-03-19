Минцифры готово к запуску сервиса по проверке зарегистрированных sim-карт

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Минцифры РФ готово к запуску с 1 апреля нового сервиса на портале «Госуслуги», который позволит гражданам России проверять все sim-карты, зарегистрированные на их имя. Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по информационной политике сообщил министр цифрового развития РФ Максут Шадаев.
«Техническая готовность есть. В первые часы и дни могут быть какие-то сбои, но в целом мы готовы к запуску сервиса», — сказал Шадаев, отвечая на вопрос о том, будет ли запущен сервис с 1 апреля.