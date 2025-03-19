Кремль: Путин и Трамп отметили потенциал сотрудничества в сфере экономики

«Нет, этой темы не затрагивалось, хотя президенты отмечали огромный, без преувеличения, огромный потенциал для реализации целого ряда крупных проектов двустороннего сотрудничества в области экономики», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждался ли в разговоре Путина и Трампа вопрос возможности перезапуска «Северного потока-2».