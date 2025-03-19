Кремль: Путин и Трамп отметили потенциал сотрудничества в сфере экономики

Путин и Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня в украинском конфликте, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением хозяина Белого дома о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.
«Нет, этой темы не затрагивалось, хотя президенты отмечали огромный, без преувеличения, огромный потенциал для реализации целого ряда крупных проектов двустороннего сотрудничества в области экономики», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждался ли в разговоре Путина и Трампа вопрос возможности перезапуска «Северного потока-2».